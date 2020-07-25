2020-07-25T10:44:51+03:00
Общество

На юбилее тульского предприятия выступила легендарная группа Иванушки International

Музыканты исполнили популярные хиты
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

24 июля на дне рождения тульского предприятия АО «НПО «Сплав» выступила легендарная российская поп-группа Иванушки International.

Музыканты вышли на сцену под бурные авации и ликованье публики. Послушать любимые хиты "Иванушек" собралось более сотни человек. Музыканты исполнили старые песни и новые композиции.

Солист группы Андрей Григорьев-Апполонов вышел к публике с неожиданным обращением:

"Друзья, это мой последний концерт... в статусе 49, послезавтра мне 50!".

Позже Андрей в своем микроблоге написал, что первый раз вышел на сцену 25 лет назад и сейчас душой чувствует себя как и тогда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые возможности старых промышленных территорий. В Никеле стартовал конкурс бизнес-проектов
24 июля «Норникель» официально презентовал конкурс долгосрочных бизнес-проектов, которые будут реализованы в Мурманской области на высвобождающейся территории плавильного цеха
Новости 24
В Ясногорске из-за коммунальной аварии более 1000 домов остались без водоснабжения
25 июля жителей Тульской области ждет теплый солнечный день
Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подростка
Только один туляк смог сдать ЕГЭ по математике на все 100 баллов
В Туле осудили водителя за попытку «отмазаться» от ГИБДД взяткой
Туляка посадят почти на семь лет за попытку убить товарища в Центральном парке города
Тульский "Леруа Мерлен" оштрафовали на 55 тысяч рублей за "коронавирусные" нарушения
В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлей
В Тульской области установят интеллектуальные транспортные системы
Тульские воспитатели стали лауреатами во Всероссийском образовательном фестивале
В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей
В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля
Беглеца из тульского противотуберкулезного диспансера принудили дойти лечение до конца
В Туле задержали гостиничного буяна с его белым порошком
Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля
В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон
Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублей
В Тульской области двое алексинцев похитили телекоммуникационный кабель
В Туле на Одоевском шоссе столкнулись две иномарки
Работники семи тульских судов переболели COVID-19
В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи
В Тульской области 16-летний водитель сбил четырехлетнюю девочку
В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар
В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки
Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве
Погода в Туле 24 июля: переменная облачность и +18 градусов
24 июля в части Тулы временно не будет холодной воды
Жители Тулы 24 июля останутся без света