На юбилее тульского предприятия выступила легендарная группа Иванушки International

24 июля на дне рождения тульского предприятия АО «НПО «Сплав» выступила легендарная российская поп-группа Иванушки International.

Музыканты вышли на сцену под бурные авации и ликованье публики. Послушать любимые хиты "Иванушек" собралось более сотни человек. Музыканты исполнили старые песни и новые композиции.

Солист группы Андрей Григорьев-Апполонов вышел к публике с неожиданным обращением:

"Друзья, это мой последний концерт... в статусе 49, послезавтра мне 50!".

Позже Андрей в своем микроблоге написал, что первый раз вышел на сцену 25 лет назад и сейчас душой чувствует себя как и тогда.