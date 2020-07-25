Еще восемь кафе и ресторанов в Тульской области хотят закрыть из-за санитарных нарушений

В Тульской области специалисты Роспотребнадзора продолжают проверять кафе и рестораны на предмет соблюдения санитарных норм. За текущую неделю ведомство проверило 42 общепита и 32 торговых точки, в том числе 8 сетевых магазинов.

В 5 из 8 проверенных магазинах нашли нарушения. Составлено 5 протоколов. Особое внимание было приковано к кафе и ресторанам, которые часто пренебрегают санитарными нормами. Соответствующие нарушение обнаружили в 8 кафе. Были составлены протоколы о временном запрете деятельности следующих организаций общественного питания: ООО «Хорошие люди» (г. Тула), ИП Николаев С.Д (г. Ефремов), кафе «Али Баба» ИП Груничев В.С.(п. Заокский), ИП КурбановХ.А. (г. Белев), ИП Мухамаджанов О.Г(г. Тула),ООО «Захаров и К»(г. Новомосковск), ИП Алиев М.С. (Веневский район), ИП Кардашян К.Ю (г. Суворов).

Материалы дел об административных правонарушениях направлены в суды для рассмотрения.