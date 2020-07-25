Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 июля 2020: заболевших снова больше

По данным оперштаба на 25 июля, в Тульской области количество выздоровевших от коронавируса людей снова стало немного меньше, чем заболевших. Заболевших оказалось на одну единицу больше.

Так по данным прошедшего дня в регионе зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом. Заболели «ковидом» жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Каменского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Однако, если и хорошие новости. От болезни смогли вылечиться 36 жителей Тульской области. Все они получили повторные отрицательные результаты теста на COVID-19.

Вместе с этим, есть и печальные новости. Три жителя Тулы, Ефремова, Богородицкого, Новомосковского и Щекинского районов в возрасте от 18 до 83 лет не смогли справиться с инфекцией и умерли с подтвержденным коронавирусом.