На 12 ночей в Туле ограничат движение на улице Кауля

В связи с запланированными ремонтными работами на улице Кауля в Туле, с 26 июля по 6 августа, ночью будет ограничено движение транспорта по данной дороге. Об этом сообщает администрация города.

Так ежедневно с 21:00 до 05:00 с 26 июля по 6 августа будет ограничено движение трамвайного транспорта на участке от ул. Оборонной до ул. Перекопской.

В данный период движение трамваев маршрутов №№ 12, 13, 14 будет осуществляться по изменённой схеме:

Маршрут №12 - пос. Менделеевский - ул. Штыковая: Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

Маршрут №13 - пос. Менделеевский - ст. Металлург: Московский вокзал – ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов

Маршрут №14 - пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика: Ст. Металлург – ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе