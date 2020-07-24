Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 года составило 36 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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24 июля стало известно, что ещё 36 жителей Тульской области смогли вылечится от коронавируса. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 6 639 человек.
Также, за минувшие сутки инфекция была подтверждена еще у 37 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU