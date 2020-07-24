2020-07-24T11:22:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 года составило три человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За все время эпидемии «ковида», в Тульской области скончались 203 человека с подтверждённым коронавирусом. Так, общую сумму дополнили новых три смертельных случая, которые были зафиксированы в регионе за минувшие сутки.

С болезнью не смогли справиться жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет.

Вместе с тем, стало известно о том, что ещё 37 человек в области заразились опасной инфекцией, а 36 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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