Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 года составило три человека
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За все время эпидемии «ковида», в Тульской области скончались 203 человека с подтверждённым коронавирусом. Так, общую сумму дополнили новых три смертельных случая, которые были зафиксированы в регионе за минувшие сутки.
С болезнью не смогли справиться жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет.
Вместе с тем, стало известно о том, что ещё 37 человек в области заразились опасной инфекцией, а 36 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU