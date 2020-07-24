Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 24 июля 2020: диагноз подтвердился у 37 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 24 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 24 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба на 24 июля, в Тульской области зафиксировано 37 новых случаев заражения коронавирусом.
Заболели жители Тулы, Алексинского, Богородицкого, Каменского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.
В общем количестве, число заразившихся «ковидом» человек в регионе достигло цифры 8 093 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU