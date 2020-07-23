На ул. Металлистов в Туле открылся первый музей

На улице Металлистов одним из первых открылся музей декоративно-прикладного и современного искусства. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в XIX – начале XX века.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала. Посетители могут увидеть не только работы тульских мастеров, но и ремесленников из других регионов. В планах сотрудничество и с другими странами.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Кроме того, в этом здании расположились штаб и выставочный зал регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сейчас там открыта выставка «Свидетели войны», на которой представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941-1942 годах. В том числе – работы одного из КУКРЫНИКСов, туляка Порфирия Крылова.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА