2020-07-23T18:03:20+03:00
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На ул. Металлистов в Туле открылся первый музей

Оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала
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На ул. Металлистов в Туле открылся первый музейНа ул. Металлистов в Туле открылся первый музейФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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На улице Металлистов одним из первых открылся музей декоративно-прикладного и современного искусства. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в XIX – начале XX века.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала. Посетители могут увидеть не только работы тульских мастеров, но и ремесленников из других регионов. В планах сотрудничество и с другими странами.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Кроме того, в этом здании расположились штаб и выставочный зал регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сейчас там открыта выставка «Свидетели войны», на которой представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941-1942 годах. В том числе – работы одного из КУКРЫНИКСов, туляка Порфирия Крылова.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Музей декоративно-прикладного и современного искусства в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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