2020-07-23T15:59:17+03:00
Происшествия

ДТП с такси и военным «Камазом» в Туле: есть пострадавшие

Авария произошла при перестроении легковушки
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ДТП с такси и военным «Камазом» в Туле: есть пострадавшиеДТП с такси и военным «Камазом» в Туле: есть пострадавшие
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Вечером 22 июля на Калужском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при перестроении столкнулся с военным автомобилем, двигающимся в попутном направлении.

В аварии, предположительно, пострадали трое. Это люди, находившиеся в легковом автомобиле.

Представители военной автоинспекции совместно с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства ДТП, пояснили в командовании Тульского гарнизона.

В Туле такси въехало в большегруз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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