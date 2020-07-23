ДТП с такси и военным «Камазом» в Туле: есть пострадавшие

Вечером 22 июля на Калужском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при перестроении столкнулся с военным автомобилем, двигающимся в попутном направлении.

В аварии, предположительно, пострадали трое. Это люди, находившиеся в легковом автомобиле.

Представители военной автоинспекции совместно с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства ДТП, пояснили в командовании Тульского гарнизона.