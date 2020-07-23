ДТП с такси и военным «Камазом» в Туле: есть пострадавшие
Авария произошла при перестроении легковушки
ДТП с такси и военным «Камазом» в Туле: есть пострадавшие
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Вечером 22 июля на Калужском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при перестроении столкнулся с военным автомобилем, двигающимся в попутном направлении.
В аварии, предположительно, пострадали трое. Это люди, находившиеся в легковом автомобиле.
Представители военной автоинспекции совместно с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства ДТП, пояснили в командовании Тульского гарнизона.
В Туле такси въехало в большегруз.
ИСТОЧНИК KP.RU