2020-07-23T11:27:05+03:00
Происшествия

Полицейские задержали грабителя ювелирного магазина в Туле

Нанесенный ущерб составил более 1 млн рублей
Поделиться:
Полицейские задержали грабителя ювелирного магазина в ТулеПолицейские задержали грабителя ювелирного магазина в ТулеФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Ограбление ювелирного салона на пр. Ленина в Туле произошло вечером 21 июля. Мужчина ворвался в магазин и устроил поджог. Затем разбил топором витрины, унёс лотки с кольцами и другими ювелирными изделиями, а после скрылся. По предварительным данным, нанесённый ущерб составил более 1 млн рублей.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Полицейские получили приметы подозреваемого и организовали его поиск. Проверяли чердаки, подвалы, заброшенные здания. Отрабатывался вариант попытки сбыта похищенных ювелирных украшений. За основную версию было взято нахождение подозреваемого дома - у себя или в гостях.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

- Оперативные мероприятия, проводимые сотрудниками уголовного розыска, дали подтверждение этой версии в кратчайшие сроки, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Полицейские установили весь маршрут движения подозреваемого от исходной точки к месту совершения грабежа и выяснили, где тот может проживать.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Преступника задержали неподалёку от места его жительства менее чем через сутки после случившегося.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Грабеж". 48-летний безработный местный житель доставлен в отдел для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято. Полицейские продолжают выяснять детали и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи
Тульская областная больница снова вернулась в привычный режим работы
В Тульской области ведут активные поиски и раскопки останков солдат времен ВОВ
Тульский Музейный квартал будет готов к приему гостей в сентябре месяце
23 июля в Туле будет облачно, но без дождей
В Тульской области возросло количество изнасилований
Туристы, путешествующие в Тульской области, получат компенсацию за тур до 15 тысяч рублей
В Туле такси въехало в большегруз
В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали двое детей
На трассе в Тульской области водитель «BMW» скончался после столкновения с КамАЗом
Тулячка незаконно прописала в своем доме шестерых мигрантов
В Тульской области медбрату предъявили обвинение в смерти ветерана Чеченской войны
Тульский "Арсенал" после матча с "Уралом" оштрафовали на 100 тысяч рублей
Оперштаб перестал ежедневно публиковать карту распространения коронавируса в Тульской области
Переполненный морг в Туле: следователи возбудили уголовное дело
Из строителей – в сельское хозяйство: как появилось фермерское подворье в Малых озерках
В Туле проверили соответствие вывесок требованиям
Туляки могут отправить заявление на замену прав в МРЭО электронной почтой
В Туле двое мужчин сломали плавающий фонтан в Баташевском саду
Из окна на 16 этаже выпала тулячка
Погода в Туле 22 июля: переменная облачность и дождь
Жители Южной части Тулы просидят без воды целые сутки
С 22 июля улица Демонстрации в Туле снова станет недоступна для движения
В Тульской области обнаружили семь очагов бешенства
Жительница Тульской области доскандалилась с мужем до девяти месяцев в тюрьме
22 июля в Туле снова произойдет массовое отключение света
В Тульской области сельхозпредприятие складировало гнилую свеклу на земельных участках
В Тульской области Ока затопила пляжи
Туляк продал девочке-подростку наркотик