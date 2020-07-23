Полицейские задержали грабителя ювелирного магазина в Туле

Ограбление ювелирного салона на пр. Ленина в Туле произошло вечером 21 июля. Мужчина ворвался в магазин и устроил поджог. Затем разбил топором витрины, унёс лотки с кольцами и другими ювелирными изделиями, а после скрылся. По предварительным данным, нанесённый ущерб составил более 1 млн рублей.

Фото: УМВД России по Тульской области

Полицейские получили приметы подозреваемого и организовали его поиск. Проверяли чердаки, подвалы, заброшенные здания. Отрабатывался вариант попытки сбыта похищенных ювелирных украшений. За основную версию было взято нахождение подозреваемого дома - у себя или в гостях.

Фото: УМВД России по Тульской области

- Оперативные мероприятия, проводимые сотрудниками уголовного розыска, дали подтверждение этой версии в кратчайшие сроки, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Полицейские установили весь маршрут движения подозреваемого от исходной точки к месту совершения грабежа и выяснили, где тот может проживать.

Фото: УМВД России по Тульской области

Преступника задержали неподалёку от места его жительства менее чем через сутки после случившегося.

Фото: УМВД России по Тульской области

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Грабеж". 48-летний безработный местный житель доставлен в отдел для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято. Полицейские продолжают выяснять детали и обстоятельства произошедшего.