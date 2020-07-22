Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 июля 2020 года составило 5 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 июля 2020 года
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За все время в Тульской области скончались 196 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 5 случаев.
Скончались жители Тулы в возрасте от 53 до 72 лет. Причина смерти - пневмония.
Вместе с тем стало известно о 41 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Еще 46 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU