Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 июля 2020 года составило 5 человек

За все время в Тульской области скончались 196 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 5 случаев.

Скончались жители Тулы в возрасте от 53 до 72 лет. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 41 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Еще 46 человек выздоровели от COVID-19.