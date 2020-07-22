2020-07-22T11:13:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 22 июля 2020: диагноз подтвердился у 41 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 22 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 41 человека.

Заболели жители Тулы, Донского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского и Узловского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 8 018 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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