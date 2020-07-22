Глава администрации Богородицкого района не явился на судебное заседание

В Киреевском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении главы администрации Богородицкого района Вадима Игонина. Его обвиняют в халатности.

Речь о гибели мальчика в Богородицке. В 2018 году ребенок играл с друзьями вблизи железобетонного забора, когда на него упала одна из секций забора. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

По версии следствия, глава администрации Богородицкого района не ограничил доступ к железобетонному забору, а также не принял других мер к устранению угрозы безопасности людей, что привело к трагическим событиям.

Вадим Игонин свою вину в предъявленном обвинении не признал. Он находится под подпиской о невыезде.

Судебное заседание, назначенное на 21 июля, не состоялось ввиду неявки подсудимого. Его отложили на 30 июля.