В Туле неизвестный ограбил ювелирный магазин
Сумма нанесенного ущерба уточняется
В Туле неизвестный ограбил ювелирный магазин. Фото: Алексей Жигунов
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Вечером 21 июля неизвестный ограбил ювелирный магазин на пр. Ленина, 67. По предварительным данным, мужчина угрожал сотрудникам топором.
Награбленное мужчина забрал с собой и скрылся. Сумма нанесенного ущерба уточняется. Предположительно, его наживой стали бриллиантовые украшения.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают и людей, причастных к преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU