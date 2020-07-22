2020-07-21T17:25:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 22 июля 2020: выздоровевшие поравнялись с заболевшими

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 22 июля, в Тульской области «нарисовалась» новая карина распространения коронавирусной инфекции в регионе. По данным прошедшего дня, в области наблюдается ситуация, когда число выздоровевших стало равно числу заболевших.

Так за минувшие сутки коронавирус зафиксирован еще у 44 человек. Диагноз подтвердился у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Помимо этого, вместе с заболевшими еще 44 жителя региона смогли выздороветь от COVID-19. Об этом стало известно после прихода повторных отрицательных тестов на коронавирус.

Также стало известно и о смертях жителей региона, которые скончались с подтверждённым коронавирусом. Так с «ковидом» внутри умерло пять жителей Тулы, Новомосковска и Щекинского района в возрасте от 49 до 85 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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