В Тульской области ООО «Богородицкий альянс» приступил к уборке картофеля

Рев мотора комбайна разносится по округе. Это идет полным ходом уборка картофеля в ООО «Богородицкий альянс». Обычно к ней приступают в конце июля, но это хозяйство из года в год идет на опережение.

Фото: материалы пресс-служб

- В арсенале нашей компании семена 20 сортов картофеля элитной и репродукционной категории. Сократить срок его созревания и выйти раньше остальных на его уборку позволяет особый подбор сортов и технологий, - рассказывает заместитель директора ООО "Богородицкий альянс", главный специалист по реализации продукции Наталья Лаврентьева. - Все это позволяет конкурировать на местном рынке с привозной южной продукцией.

Заместитель директора ООО "Богородицкий альянс" Наталья ЛаврентьеваФото: Алексей ФОКИН

Наряду с выращиванием картофеля в хозяйстве возделывают зерновые и масличные культуры. Это пивоваренный ячмень, пшеница, рапс. Всего под эти культуры, а также картофель в сельхозпредприятии отведено более 8 тысяч гектаров пашни.

Фото: материалы пресс-служб

Оценил масштаб работ в ходе визита губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ему также продемонстрировали гордость предприятия — новые картофелехранилища с современной системой вентиляции и увлажнения общей емкостью 15 тысяч тонн. А также – комплекс для приемки, обработки и хранения зерна вместимостью 30 тысяч тонн. Их возвели в рамках подписанного 2 года назад на Российском инвестиционном форуме соглашения между правительством региона и предприятием. В проект было вложено 450 млн рублей. Итогом его реализации стало создание 50 рабочих мест.

Фото: материалы пресс-служб

Глава региона осмотрел и Центр ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники. Центр позволяет планировать время ремонта и техосмотра, ускорять эти операции и экономить значительные средства. Раньше годовое обслуживание и ремонт техники могли обходиться в суммы до 8 млн рублей. Теперь на эти цели тратят не более 500 тысяч рублей. Работу Центра обеспечивают 30 человек — механизаторы и механики импортной техники.

Фото: материалы пресс-служб

Предприятие располагает 134 единицами сельскохозяйственной и автотехники известных марок. Среди них есть и такие, которыми может похвастаться далеко не каждое сельхозхозяйство. Например, картофелеуборочный комбайн DEWULF стоимостью 1 млн долларов США. На всю Россию таких только 12 единиц.

Фото: материалы пресс-служб

Впрочем, не забывают на предприятии и про развитие социальной жизни села Бахметьево. ООО «Богородицкий альянс» строит детские и спортивные площадки, поддерживает инициативы «Народного бюджета». Предприятие привлекает молодые кадры на работу.