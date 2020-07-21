2020-07-21T16:03:54+03:00
Общество

Туляки могут поступить на целевые места в МГИМО

По окончании обучения целевиков примут на работу в органы исполнительной власти Тульской области
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Туляки могут поступить на целевые места в МГИМОТуляки могут поступить на целевые места в МГИМОФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области выпускники могут поступить на целевые места в МГИМО по программам бакалавриата в 2020 году. Конкурсный отбор объявило правительство региона.

Отбор ведётся на специальности: «Государственное и муниципальное управление» (1 место), «Международные отношения» (2 места), «Экология и природопользование» (1 место). Право участвовать в конкурсном отборе для заключения договора о целевом обучении имеют граждане РФ:

− проживающие на территории Тульской области;

− получившие среднее общее или среднее профессиональное образование в 2020 году и претендующие на получение высшего образования впервые;

− имеющие средний балл за последние 2 года обучения не ниже 4,0;

− имеющие оценки «хорошо» и «отлично» по профильным предметам для выбранного направления подготовки, изучавшимся в школе или на 1-2 курсах в организациях среднего профессионального образования.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо представить в правительство Тульской области установленный пакет документов. Прием документов – с 22 по 28 июля 2020 года включительно.

Кандидатов будут оценивать на основании представленных документов и результатов ЕГЭ. Также будет учитываться индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии. Значимым критерием отбора является ориентированность претендентов на работу в органах исполнительной власти Тульской области.

С победителями конкурсного отбора до 6 августа 2020 года заключат договоры о целевом обучении. По его окончании выпускников МГИМО примут на работу в органы исполнительной власти Тульской области на должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы.

Подробная информация о конкурсном отборе - на портале регионального правительства в разделе «Вакансии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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