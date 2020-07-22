Новые возможности развития упаковочной индустрии

Презентация первой очереди проекта прошла 14 июля в онлайн формате. Испытательный центр создан на производственной площадке Тульской области - на базе АО «Готэк-Центр» в Новомосковске.

Зачем это нужно

Есть ли такие лаборатории в мире? Конечно, их услугами за рубежом пользуется большое количество компаний, в т. ч. мультинациональных.

Потребность в создании такой лаборатории в России назрела давно. Объясним почему. Не секрет, что наши производители несут значительные финансовые потери из-за повреждения товара в ходе логистических операций. Как максимально эти потери снизить? Найти оптимальную упаковку, которая обеспечит сохранность продукта при минимальном количестве материала и стоимости.

Потребность в создании такой лаборатории в России назрела давно. Фото: пресс-служба Группы предприятий "Готэк".

- Логичным завершением любой разработки упаковки является проверка ее функциональных возможностей на соответствие в условиях, приближенным к повседневной эксплуатации, - говорит руководитель проекта Роман Шибанов, директор департамента развития гофропроизодства управляющей компании ГП «Готэк». - Как сейчас производители решают вопрос тестирования своей упаковки и упаковочных систем? Чаще всего «в полевых условиях», т. е. в условиях реальных перевозок и хранения. Это занимает немало времени. К тому же, быть уверенными в результатах таких тестов нельзя: любые изменения условий (дорожного покрытия, погодных условий и др.) приводят к отклонениям в показателях, а, следовательно, и к потерям.

Приведу статистику: от 10 до 15% повреждений продукции возникают из-за несоответствия прочностных характеристик упаковки, до 12% повреждений транспортируемой тары происходят по причине несоответствия формы (конструктива) упаковки упаковываемому продукту и до 43% потерь связано с плохим качеством укладки в грузовик, контейнер или вагон.

Теперь, для того, чтобы убедиться, что отдельная упаковка или упаковочная система будет работать, как задумано, достаточно произвести тестирование в нашей специализированной лаборатории, оборудование которой позволяет смоделировать наиболее сложные условия хранения, перевозки и перемещения упакованного продукта. Это реально сократит время на проведение тестов, позволит получить при этом релевантные значения и сопоставимые данные. Лабораторные испытания легко воспроизводимы и более точны в сравнении с тестами «в полевых условиях».

Андрей Куров - директор АО "Готэк-Центр": Сегодня сделан еще один шаг в сторону создания новых возможностей для наших клиентов. Фото: пресс-служба Группы предприятий "Готэк".

В лаборатории можно проводить ряд основных тестов как по индивидуальным запросам клиентов, так и в соответствии со стандартами Международной ассоциации по безопасности перевозок (ISTA).

Проект реализован в рамках уже существующего лабораторного комплекса компании, работающего под брендом 4D Lab, при поддержке Высшей школы инженеров Реймса (ESIReims, Франция) и Центра коллективного пользования «Современные упаковочные решения и технологии рециклинга» при Московском государственном университете пищевых производств. Подчеркну: установленное у нас оборудование предусматривает отдельное выполнение тестов и в полном соответствии российским ГОСТам.

Когда поможет

- Роман Валерьевич, когда рекомендованы такие испытания?

- Во многих случаях и не только при разработке новых или изменении используемых упаковочных решений. Они необходимы и при внесении изменений в продукт или процесс.

Тестирование упаковки незаменимо, когда речь заходит о защите продукции от повреждений при складировании, хранении и транспортировке. Что важно для клиента? Чтобы товар был доставлен ему в том же виде, в том же состоянии, в каком он покинул производственную линию, и при этом затраты на упаковку были оптимальными. Если конкретно, то проверка упаковки требуется в следующих случаях:

Проект реализован в рамках уже существующего лабораторного комплекса компании, работающего под брендом 4D Lab. Фото: пресс-служба Группы предприятий "Готэк".

- если вы внесли изменения в конструкцию продукта, его конфигурацию и компоненты, вес, форму и центр тяжести;

- были внесены изменения в процессы изготовления сборки, наполнения и фасовки, в системе распределения товара.

- В рамках стандартов ISTA существуют различные методики, позволяющие и нам, и нашим клиентам убедиться в надежности упаковки и упаковочных систем, - продолжает Роман Шибанов. – Их можно разделить на 3 группы, в зависимости от условий эксплуатации в реальных условиях.

В текущем состоянии нашей лаборатории мы планируем проводить комплекс тестов 1А, 1В, 2А, 2В в рамках стандартов ISTA. Эти процедуры включают:

- моделирование климатических условий хранения продукции;

- испытание на сжатие;

- испытание на удар при свободном падении;

- испытание на вибрацию при постоянной низкой частоте.

Как это работает

О том, как данные методы соотносятся с этапами жизненного цикла упаковки и самой сути испытаний нам рассказали сотрудники «Готэк». - Одна из единиц оборудования имитационной лаборатории – специализированная климатическая камера, - говорит Вадим Жиляев, заместитель директора по управлению качества АО «Готэк-Центр». – С ее помощью мы можем моделировать хранение продукции и транспортировку до потребителя. Камера позволяет расположить 8 паллет-мест и обеспечить температурный режим от +40 до -15 градусов. Откондиционированная упаковка в дальнейшем поступает на другие испытания лаборатории – например, тест на сжатие.

Лаборатория "Готэк" - возможность комплексной проверки упаковки на устойчивость ко всем воздействиям в течение логистического цикла. Фото: пресс-служба Группы предприятий "Готэк".

- Важнейшая функция упаковки – обеспечение сохранности готового продукта до момента доставки потребителю, - продолжает Вадим Жиляев. – Лабораторное испытание на сжатие можно сравнить в реальной жизни с хранением товара в два яруса. После такого тестирования мы контролируем физическое замятие упаковки и повреждение продукции внутри упаковки.

Еще одно важное испытание для упаковки – дроп-тест:

- Суть процедуры - в имитации падения транспортной тары под различным углом и с разной высоты. Таким воздействиям короб из гофрокартона может подвергаться во время логистических операций, - говорит Алексей Гоняев, инженер по внедрению новой техники и технологии управляющей компании ГП «Готэк». – Эти испытания позволяют оценить повреждения, наносимые углам, краям и поверхностям упаковки, узнать, как падение влияет на упакованный продукт. Можно сделать выводы о способности упаковки обеспечить сохранность вложений, оптимизировать ее так, чтобы она гарантировала безопасность груза при достаточной материалоемкости. Все это в итоге помогает избежать как чрезмерных затрат на увеличение прочности упаковки, так и создания недостаточно прочной упаковки, которая приводит к финансовым затратам из-за потери продукции. Данный вид тестов актуален для продукции, которая перемещается, загружается и разгружается поштучно, без фиксирующих средств, например, в распределительных центрах при формировании товарных пакетов для отправки в торговые точки, при формировании сборных грузов, для коробов, используемых в почтовой и курьерской доставке. Каждый тест – совокупность таких параметров, как высота, с которой падает упаковка, ее положение и определенное количество самих падений. Значения этих переменных величин определяются процедурами испытаний в зависимости от типа упакованного продукта и сложности логистического цикла. Испытание считается пройденным, если упаковка обеспечила сохранность продукта.

- Еще одно тестирование в рамках лаборатории – изучение воздействия вибрации на упаковку, - продолжает Алексей Гоняев. - С помощью вибростенда производится имитация «встряски» груза, в т. ч. при транспортировке. Без подобных тестов сложно определить, что станет с продукцией при косвенном воздействии на нее качества покрытия дорог, стиля вождения, времени в пути и т. д. Стенд позволяет достаточно быстро – всего за 8 часов – оценить способность упаковочной системы выдержать испытания вибрацией и обеспечить сохранность товара, создав полноценную картину надежности испытуемого объекта.

Таким образом, комплексная проверка упаковки на устойчивость ко всему спектру возможных в течение логистического цикла воздействий позволяет внести изменения, усовершенствовать ее до того, как вы понесли первые затраты!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Подвел итог мероприятию генеральный директор группы предприятий «Готэк» Константин Куров:

- Открытие новой лаборатории – значительное событие не только для нашей компании. Пожалуй, это принципиальный поворот в сторону создания в нашей стране новых условий для развития упаковочной индустрии, формирования новой культуры взаимоотношений между потребителями упаковки и ее производителями, основанных на принципах эмпатии и взаимного доверия.

Генеральный директор группы предприятий «Готэк» Константин Куров. Фото: пресс-служба Группы предприятий "Готэк".

Андрей Куров, директор АО «Готэк-Центр»:

- Сегодня сделан еще один шаг в сторону создания для наших клиентов новых возможностей за счет расширенного предложения дополнительного сервиса. В лаборатории уже тестируются те упаковочные решения, которые разрабатываются на предприятиях группы «Готэк», но мы готовы к испытанию любых упаковочных систем, состоящих из разных видов упаковки, которые используют или планируют это сделать в будущем наши существующие и потенциальные партнеры.

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