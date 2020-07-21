Коронавирус в Тульской области, последние новости на 21 июля 2020: заболевших столько же, сколько и выздоровевших

Сегодня, 21 июля, в Тульской области появились новые данные о распространении коронавирусной инфекции. По полученной информации, количество заболевших коронавирусом значительно уменьшилось и приравнялось к числу выздоровевших.

Так за минувшие сутки коронавирус зафиксирован еще у 44 человек. Диагноз подтвердился у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Также за минувшие сутки еще 44 жителя региона смогли победить COVID-19. Об этом стало известно после прихода повторных отрицательных тестов на коронавирус.

Вместе с тем, еще пять пациентов скончались с подтверждённым COVID-19. Так, от пневмонии скончались пятеро жителей Тулы, Новомосковска и Щекинского района в возрасте от 49 до 85 лет.