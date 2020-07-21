Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 20 июля 2020 года составило пять человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 21 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 21 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Тульской области, по данным на 21 июля, зафиксированые новые смертельные исходы с подтверждённым коронавирусом. Так с болезнью не справились еще пять жителей региона. Все они были из Тулы, Новомосковска и Щекинского района в возрасте от 49 до 85 лет.
Всего с подтвержденным COVID-19 в регионе скончалось 191 человек. В большинстве своем, умершие имели сопутствующие серьёзные заболевания.
Вместе с тем, за минувшие сутки от болезни смогли вылечиться ещё 44 человека, а заболели — тоже 44 жителя региона.
ИСТОЧНИК KP.RU