Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 июля 2020 года составило 44 человека

По данным оперштаба на 21 июля, за прошедшие сутки в Тульской области еще 44 человека победили коронавирусную инфекцию. Так, о своём выздоровлении жители региона узнали после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

В общей сложности в регионе зафиксировано 6513 случаев выздоровления от коронавируса.

Отметим, что число выздоровевших с каждым днём идёт вверх, а коэффициент распространение упал до 0,8.