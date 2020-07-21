Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 июля 2020 года составило 44 человека
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба на 21 июля, за прошедшие сутки в Тульской области еще 44 человека победили коронавирусную инфекцию. Так, о своём выздоровлении жители региона узнали после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.
В общей сложности в регионе зафиксировано 6513 случаев выздоровления от коронавируса.
Отметим, что число выздоровевших с каждым днём идёт вверх, а коэффициент распространение упал до 0,8.
ИСТОЧНИК KP.RU