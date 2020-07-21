Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 21 июля 2020: диагноз подтвердился у 44 человек

По данным на 21 июля 2020 года, в регионе было зафиксировано еще 44 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, подтвердился у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

Всего за период распространения коронавируса в Тульской области инфекция была подтверждена у 7977 человек.

Отметим, что в Тульской области число заболевших коронавирусом людей значительно снижается с каждым днём, а эпидобстановка улучшается.