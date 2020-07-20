2020-07-20T17:51:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области начался активный спад заболеваемости коронавирусом

Коэффициент распространение составляет 0,8
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области начался активный спад заболеваемости коронавирусомВ Тульской области начался активный спад заболеваемости коронавирусомФото: Алексей ФОКИН
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По данным регионального Роспотребнадзора в Тульской области начался активный спад заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшую неделю число пациентов, госпитализированных с пневмонией, снизилось на 23%, а коэффициент распространения составляет на данный момент 0,8.

Однако, даже при заметном улучшении эпидобстановки в регионе, охват тестирования остаётся высоким. Например, на сегодняшний день в регионе было обследовано более 170 000 человек.

Помимо этого, на данный момент лучение в больницах проходят 730 человек. Из 1440 коек уже стало свободно 710.

ИСТОЧНИК KP.RU

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