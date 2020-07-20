По данным регионального Роспотребнадзора в Тульской области начался активный спад заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшую неделю число пациентов, госпитализированных с пневмонией, снизилось на 23%, а коэффициент распространения составляет на данный момент 0,8.

Однако, даже при заметном улучшении эпидобстановки в регионе, охват тестирования остаётся высоким. Например, на сегодняшний день в регионе было обследовано более 170 000 человек.

Помимо этого, на данный момент лучение в больницах проходят 730 человек. Из 1440 коек уже стало свободно 710.