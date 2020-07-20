2020-07-20T16:30:22+03:00
Звезды

Тульские театры откроют свой сезон с сентября 2020 года

Зрители увидят 25 театральных премьер
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские театры откроют свой сезон с сентября 2020 годаТульские театры откроют свой сезон с сентября 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Как стало известно местным СМИ, тульские театры снова откроют свои кулисы уже со 2 сентября. Так, с осени зрители смогут наслаждаться привычными живыми спектаклями, а не через экран мониторов.

Стоит отметить, что тульские артисты уже готовятся к открытию сезона. Так, 15 июля в тульских театрах снова стартовали репетиционные процессы. Продажа билетов начнётся с 25 августа. Туляков ждёт 25 театральных премьер.

По предварительному плану, в начале сентября откроется ТЮЗ, затем кукольный театр, а вот уже Тульский академический театр драмы примет своих зрителей только в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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