В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славян
Такая находка была обнаружена археологами музея-заповедника «Куликово поле» в Ясногорском районе на правом берегу реки Апрань. На место его нахождения указали местные краеведы. С трёх сторон место отделён от реки широкой заболоченной поймой. Ещё одну часть закрывает широколиственный лес. Заключительная его часть представляет открытое пространство.
Городище Спицино получило название по наименованию близлежащего населённого пункта. Специалисты выделяют 2 крупных периода бытования данного городища - IV-V и IX-XI века. На более ранние века указывают находки трёхлопастных черешковых стрел. На более поздний период - серебряная подвеска, фрагмент подковообразной бронзовой фибулы, железный псалий, черешковая стрела. Есть упоминания о более древних поселениях и более поздних. До этого времени памятников этого периода не было найдено.
- Археологический памятник интересен новизной. И в ряду многочисленных памятников славянского освоения нашего региона он помогает закрыть хронологическую воронку, - говорит археолог Александр Колоколов.
Проведя археологические работы, учёные обнаружили порядка 20 находок. Среди них - фрагменты лепных сосудов. Они являются важными маркёрами для датировки. Также сохранились оборонительные укрепления древнего поселения - валы и рвы.
К сожалению, городище облюбовали чёрные копатели. Во многих местах имеются разрытия. Преследуя свои цели, они повреждают культурный слой.
В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славян.Мария ВЛАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU