2020-07-20T16:03:13+03:00
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В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славян

Корреспонденты "Комсомолки" выдвинулись к месту событий
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славянВ Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славянФото: Мария ВЛАСОВА
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Такая находка была обнаружена археологами музея-заповедника «Куликово поле» в Ясногорском районе на правом берегу реки Апрань. На место его нахождения указали местные краеведы. С трёх сторон место отделён от реки широкой заболоченной поймой. Ещё одну часть закрывает широколиственный лес. Заключительная его часть представляет открытое пространство.

В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славян Фото: Мария ВЛАСОВА

В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славянФото: Мария ВЛАСОВА

Городище Спицино получило название по наименованию близлежащего населённого пункта. Специалисты выделяют 2 крупных периода бытования данного городища - IV-V и IX-XI века. На более ранние века указывают находки трёхлопастных черешковых стрел. На более поздний период - серебряная подвеска, фрагмент подковообразной бронзовой фибулы, железный псалий, черешковая стрела. Есть упоминания о более древних поселениях и более поздних. До этого времени памятников этого периода не было найдено.

В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славян Фото: Мария ВЛАСОВА

В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славянФото: Мария ВЛАСОВА

- Археологический памятник интересен новизной. И в ряду многочисленных памятников славянского освоения нашего региона он помогает закрыть хронологическую воронку, - говорит археолог Александр Колоколов.

Проведя археологические работы, учёные обнаружили порядка 20 находок. Среди них - фрагменты лепных сосудов. Они являются важными маркёрами для датировки. Также сохранились оборонительные укрепления древнего поселения - валы и рвы.

В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славян Фото: Мария ВЛАСОВА

В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славянФото: Мария ВЛАСОВА

К сожалению, городище облюбовали чёрные копатели. Во многих местах имеются разрытия. Преследуя свои цели, они повреждают культурный слой.

В Тульской области обнаружили неизвестное науке древнее поселение славян.Мария ВЛАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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