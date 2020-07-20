Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 20 июля 2020 года составило 4 человека

По данным на 20 июля, в тульской области за минувшие сутки с подтверждённым коронавирусом скончалось ещё четыре человека. Ими были жители жители Тулы, Киреевска, Плавска и Узловского района в возрасте от 59 до 88 лет.

Всего с подтвержденным COVID-19 в регионе скончалось 175 человек. В основном, большинство умерших имели сопутствующие серьёзные заболевания.

Вместе с тем, за минувшие сутки от болезни смогли вылечиться ещё 44 человека, а заболели — всего 43.