Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июля 2020 года составило 44 человека

За минувшие сутки по данным оперштаба стало известно, что еще 44 жителя Тулы и области смогли победить коронавирусную инфекцию. Так, о своём выздоровлении люди узнали после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

В общей сложности в регионе установлено 6347 случаев выздоровления от коронавируса.

Отметим, что статистика говорит о постепенном выходе региона из карантина. Число выздоровевших с каждым днём идёт вверх, а заболевших падает вниз.