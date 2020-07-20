Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июля 2020 года составило 44 человека
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки по данным оперштаба стало известно, что еще 44 жителя Тулы и области смогли победить коронавирусную инфекцию. Так, о своём выздоровлении люди узнали после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.
В общей сложности в регионе установлено 6347 случаев выздоровления от коронавируса.
Отметим, что статистика говорит о постепенном выходе региона из карантина. Число выздоровевших с каждым днём идёт вверх, а заболевших падает вниз.
ИСТОЧНИК KP.RU