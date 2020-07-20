Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 20 июля 2020: диагноз подтвердился у 43 человека

По данным регионального штаба на 20 июля 2020 года, в Тульской области зафиксировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Так, инфекцию подхватили жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

Всего за период бушевания коронавируса в регионе инфекцию подтвердили у 7796 человек.

Отметим, что в Тульской области число заболевших коронавирусом людей значительно снижается с каждым днём.