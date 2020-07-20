Тульские Кондуки заросли туристическим мусором
За четыре часа с территории Романцевских гор вывезли больше 250 мешков мусора
Тульские Кондуки заросли туристическим мусоромФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские активисты и борцы за экологию продолжают сетовать и очищать природу Тульской области от мусора и свалок. Так, в начале июля туляки выехали в одно из самых удивительных мест региона — Романцевские горы. Там, за 4 часа они собрали свыше 250 мешков мусора.
Тульские Кондуки заросли туристическим мусоромФото: соцсети
Тульские Кондуки заросли туристическим мусоромФото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU