Коронавирус в Тульской области, последние новости на 18 июля 2020: число заболевших стремительно уменьшается

Сегодня, 18 июля, в Тульской области появились новые данные о распространении коронавируса в регионе. Так по полученным данным, количество заболевших коронавирусом людей значительно уменьшилось, а выздоровевшие держут планку не менее 30 человек за сутки.

За прошедший день ещё у 51 человека зафиксирован «ковид». Так инфекцию подхватили жители Тулы, Донского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов.

Вместе с этим, 39 жителей региона смогли выздороветь от COVID-19. Об их победе над болезнью стало известно после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Также, стало известно еще и о смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так от пневмонии скончались четверо жителей Тулы, Дубны, Киреевска и Узловского района в возрасте от 45 до 82 лет.