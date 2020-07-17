2020-07-17T16:03:08+03:00
Общество

Директору тульского лицея Вере Сошневой вручена госнаграда

Вера Витальевна посвятила 40 лет своей жизни воспитанию подрастающего поколения
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Директору тульского лицея Вере Сошневой вручена госнаградаДиректору тульского лицея Вере Сошневой вручена госнаградаФото: Алексей ФОКИН
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Директор гуманитарно-математического лицея им. Героя России Дмитрия Горшкова Вера Сошнева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вера Витальевна получила награду 17 июля в Колонном зале Дома Дворянского собрания. Ее вручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Награда вручена за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Вера Витальевна посвятила любимому делу – воспитанию подрастающего поколения - 40 лет своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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