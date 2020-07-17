Александр Скворцов получил государственную награду

Мероприятие состоялось в Колонном зале Дома Дворянского собрания. Награды получили представители разных профессий: медики, соцработники, деятели искусства, работники предприятий ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства, учреждений образования, благотворители.

- Важно, что всех вас объединяет, целеустремленность и искреннее желание своими достижениями делать лучше жизнь на родной земле. Я благодарю всех вас за большой труд и высокую ответственность. За то, что своими руками, талантом и мастерством вы прославляете Тульскую область, служите образцом трудолюбия и патриотизма для нашей молодежи, передаете свой бесценный опыт и знания, прививаете любовь к Родине, - сказал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Александр Скворцов: "Для меня огромная честь быть удостоенным этой высокой награды!"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В числе награжденных – директор Тульского регионального филиала Страховой компании «Согласие» Александр Скворцов, которому Указом Президента России №102 от 10 февраля 2020 года присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

- Для меня огромная честь быть удостоенным этой высокой награды. Считаю ее признанием вклада всей нашей команды Компании «СОГЛАСИЕ» в обеспечение страховой защиты населения и бизнеса Тульской области. Благодарю Вас за эту высокую оценку. Обещаю, что мы сделаем все, чтобы наш вклад в экономическое развитие Тульской области, реализацию социально-значимых благотворительных проектов становился еще более весомым, - сказал в ответном слове Александр Скворцов.

Александр Вячеславович Скворцов родился в 1962 году в городе Тула. После окончания Тульского политехнического института работал в НПО «Сплав», где прошел путь от инженера до начальника научно-исследовательской лаборатории. После этого работал Президентом Научно-производственной компании «Авто-Реверс», затем директором ООО «Такт». Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик Международной академии менеджмента.

Автор более 70 научных публикаций и изобретений, часть которых принята на вооружение Российской армии. В марте 1999 года основал Тульский региональный филиал СК «Согласие», которым руководит по настоящее время.

Поздравляем Александра Вячеславовича с заслуженной наградой!Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Многие годы филиал находится в числе лидеров регионального страхового рынка, является неоднократным победителем федеральных и региональных конкурсов: «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ», «100 лучших товаров России», «Менеджер года», «Золотой Меркурий», «Тульский бренд», «Тульский бизнес». Достижения Александра Скворцова отмечены Благодарностью Министра финансов РФ, медалью «Трудовая доблесть» III степени, Почетными грамотами Губернатора и Правительства Тульской области, глав муниципального образования город Тула.

Поздравляем Александра Вячеславовича с заслуженной наградой!