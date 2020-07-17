В лес можно, но осторожно: что важно знать тулякам, отправляясь за грибами

Грибной сезон в разгаре. Нередко в поисках щедрого улова любители тихой охоты забредают в глухие леса. Выбраться обратно бывает очень не просто. Только с начала летнего сезона в лесах региона потерялись 6 человек. К счастью, всех нашли и оказали помощь.

«Комсомолка» расспросила региональное спасательное ведомство, как ищут потерявшихся и что делать грибникам, если они заплутали в лесу.

Как правило, чтобы найти потерявшихся используют стационарные сигнальные громкоговорящие устройства, электромегафоны и беспилотные авиационные системы, задействуют кинологические расчеты. Кроме того, ГУ МЧС России по Тульской области заключены соглашения с добровольными поисково-спасательными отрядами «Лиза Алерт» и «Поиск 71».

Если вы заблудились в лесу:

1. Постарайтесь не паниковать, остановитесь.

2. Вспомните путь по приметам. Возможно, были ориентиры — трасса, железная дорогая, река, озеро, постройки.

3. Если есть мобильный телефон, звоните по единому номеру экстренных служб «112».

4. Выйдете на открытую площадку и ждите помощи.

5. Если у вас нет средств связи - прислушайтесь, возможно, услышите голоса людей, звуки

работающего двигателя, шум реки.

6. При отсутствии ориентиров лучше идти к реке (ручью, который приведет к роке) и двигаться

вниз по течению. Помните, что лес имеет границы и в каком-то месте выходит к населенному

пункту.

Меры предосторожности при походе в лес:

1. Не отправляйтесь в лес в одиночку. Ходите группой, в светлое время суток и в хорошую погоду.

2. Ходите по знакомым местам.

3. Берите с собой спички, нож, желательно компас, заряженный мобильный телефон, воду.

4. Внимательно следите за действиями детей в лесу, всегда находитесь с ними рядом.

КСТАТИ

Еще одна опасность для грибников — отравление. Причины могут быть различны. Чаще всего отравления грибами связаны с нарушением технологии их приготовления, употреблением условно годных или ядовитых грибов.

Зачастую грибы употребляют все члены семьи, поэтому отравления возникают среди различных возрастных групп. Но туляки похоже подходят к сбору и приготовлению грибов сознательно. По крайней мере, об этом гласит официальная статистика.

- В 2020 году случаев отравления грибами в Тульской области зарегистрировано не было, - отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Несколько другая картина была в прошлом году. Тогда было установлено 2 случая отравления грибами с количеством пострадавших 4 человека. В целом летальные случаи отравления грибами в Тульской области последние 5 лет не регистрировались.

Как не отравиться грибами:

- для употребления в пищу собирать только те грибы, съедобные качества которых Вам известны, не пробуйте на вкус незнакомые грибы;

- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;

- собирать следует только молодые, не переросшие грибы;

- не откладывайте обработку собранных грибов на следующий день;

- собирайте грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся;

- только безусловно съедобные грибы можно варить без предварительного отваривания;

-перед тем, как готовить грибы, их следует тщательно очистить от земли и промыть;

-необходимо строго соблюдать технологию при солении и консервировании грибов;

-если вы покупаете уже собранные грибы, то не приобретайте сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли, на рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая определяет качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов;

-если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными, не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.