2020-07-17T12:33:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 июля 2020 года составило 39 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 июля 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 июля 2020 года
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По данным на 17 июля, в Тульской области зафиксированы еще 39 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Об их выздоровлении стало известно после прихода повторных отрицательных результатов теста на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составляет 6 347 человек.

Вместе с тем стало известно о 51 новом случае заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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