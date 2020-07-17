Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июля 2020 года составило 4 человека

За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным на 17 июля, от пневмонии с «ковидом» скончалось четверо жителей Тулы, Дубны, Киреевска и Узловского района в возрасте от 45 до 82 лет.

За все время бушевания коронавируса в регионе скончалось 175 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вместе с тем, стало известно о 51 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. А также еще 39 человек выздоровели от COVID-19.