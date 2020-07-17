Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июля 2020 года составило 4 человека
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июля 2020 года
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За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным на 17 июля, от пневмонии с «ковидом» скончалось четверо жителей Тулы, Дубны, Киреевска и Узловского района в возрасте от 45 до 82 лет.
За все время бушевания коронавируса в регионе скончалось 175 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вместе с тем, стало известно о 51 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. А также еще 39 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU