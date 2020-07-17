2020-07-17T11:19:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 июля 2020: диагноз подтвердился у 51 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 июля 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 июля 2020 года
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По данным на 17 июля, в Тульской области зарегистрировано 51 новых случаев заболевания COVID-19.

Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Всего число заболевших в регионе за все время эпидемии коронавируса достигло 7 796 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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