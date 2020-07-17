Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 июля 2020: диагноз подтвердился у 51 человека
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 июля 2020 года
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По данным на 17 июля, в Тульской области зарегистрировано 51 новых случаев заболевания COVID-19.
Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Всего число заболевших в регионе за все время эпидемии коронавируса достигло 7 796 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU