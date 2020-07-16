17 июля многие туляки останутся без электричества

В пятницу, 17 июля, по Туле снова пройдут ремонтно-профилактические реботы на объектах электроснабжения. В связи с этим, по ряду адресов в городу будет отключено электричество.

Так 17 июля с 9.00 до 17.00 без тока в домах, на дачах и на работе останутся следующие адреса:

- ул. Каминского, 2, 4, 8, 11, 7, 2-а, 8-а; ул. Жуковсского, 21, 23; ул. Пушкинская, 9; ул. Пирогова, 28, 28-а; ул. Тургеневская, 33

- п. Косая Гора: ул. Луговая, 21-28-г; ул. Пушкина, 22-а, 26, 24, 26-б, 26-в; Орловское ш., 11, 15, 13

- Загородный пр-зд, 1; ул. Дементьева, 8, 10, 12

- ул. Станиславского, 4, 4-а, 6, 38-а; пр-т Ленина, 107

- СНТ им. Мичурина "Сплав-3"

- ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11; ул. Гайдара, 4, 6, 8; ул. М. Мазая, 1

- ул. Приупская, 28, 29, 30; ул. М. Мазая, 11

- ул. 2-я Волоховская, 1-19; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а; ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; пер. 4-й Волоховский

- Мясново: ул. Кабакова, 80-90 (чётн.); ул. Тихмянова, 21; 13-й пр-зд, 10-22 (чётн.), 5-23 (нечётн.); ул. Полюсная, 21, 23; 12-й пр-зд, 10, 21

- Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22.