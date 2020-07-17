Коронавирус в Тульской области, последние новости на 17 июля 2020: заболевших становится все меньше и меньше
Сегодня, 17 июля, в Тульской области стали известны новые данные о коронавирусной ситуации в регионе. Так, по данным оперативного штаба стало понятно, что количество выздоровевших от коронавируса людей увеличилось, а заболевших — продолжает уменьшаться.
За минувшие сутки стало известно, что в регионе зафиксировано ещё 57 случаев заболевания «ковидом». Инфекцией заразились жители Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов.
Вместе с этим, 43 жителя региона смогли победить коронавирус и были выписаны из медучреждений. Об их выздоровлении стало известно после прихода отрицательных результатов анализов на COVID-19.
Помимо этого, стало известно еще и о летальных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так от пневмонии скончались пятеро жителей Тулы, Чернского и Щекинского районов в возрасте от 48 до 86 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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