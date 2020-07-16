Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 июля 2020 года составило 43 человека

По данным на 16 июля, в Тульской области зафиксированы еще 43 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Об их выздоровлении стало известно после прихода повторных отрицательных результатов теста на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составляет 6 308 человек.

Вместе с тем стало известно 57 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.