2020-07-16T13:19:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 июля 2020 года составило 43 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 июля 2020 года
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По данным на 16 июля, в Тульской области зафиксированы еще 43 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Об их выздоровлении стало известно после прихода повторных отрицательных результатов теста на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составляет 6 308 человек.

Вместе с тем стало известно 57 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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