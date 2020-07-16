Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 16 июля 2020 года составило 5 человек

За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным на 16 июля, от пневмонии с «ковидом» скончалось пятеро жителей Тулы, Чернского и Щекинского районов в возрасте от 48 до 86 лет.

За все время бушевания коронавируса в регионе скончалось 171 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вместе с тем, стало известно о 57 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А также еще 43 человека выздоровели от COVID-19.