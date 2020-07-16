2020-07-16T10:50:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 16 июля 2020: диагноз подтвердился у 57 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 июля 2020 года
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По данным на 16 июля, в Тульской области зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19.

Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Всего число заболевших в регионе за все время эпидемии коронавируса достигло 7 745 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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