2020-07-16T10:05:08+03:00
Общество

Волонтеры Новомосковского «Азота» передали средства защиты инфекционному отделению Новомосковской больницы

В число средств защиты входят комбинезоны, респираторы для медицинского персонала, а также дезинфицирующие средства
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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14 июля волонтеры Новомосковского «Азота» компании ЕвроХим передали средства защиты – 200 комбинезонов и 100 респираторов для медицинского персонала инфекционного отделения Новомосковской городской клинической больницы.

Также волонтерами были переданы 200 л гипохлорита для проведения дезинфекционной обработки поверхностей рабочих помещений стационара.

Напомним, что в конце апреля волонтерами Новомосковского «Азота» совместно с представителями Общероссийского Народного Фронта Новомосковской больнице были переданы электрокардиограф, пульсоксиметры, ингаляторы и небулайзерные наборы для лечения и диагностики больных с COVID. Также Новомосковскому родильному дому были переданы 1000 респираторов и 200 защитных комбинезонов.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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