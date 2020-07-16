Волонтеры Новомосковского «Азота» передали средства защиты инфекционному отделению Новомосковской больницы
14 июля волонтеры Новомосковского «Азота» компании ЕвроХим передали средства защиты – 200 комбинезонов и 100 респираторов для медицинского персонала инфекционного отделения Новомосковской городской клинической больницы.
Также волонтерами были переданы 200 л гипохлорита для проведения дезинфекционной обработки поверхностей рабочих помещений стационара.
Напомним, что в конце апреля волонтерами Новомосковского «Азота» совместно с представителями Общероссийского Народного Фронта Новомосковской больнице были переданы электрокардиограф, пульсоксиметры, ингаляторы и небулайзерные наборы для лечения и диагностики больных с COVID. Также Новомосковскому родильному дому были переданы 1000 респираторов и 200 защитных комбинезонов.
Фото: Материалы пресс-служб
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