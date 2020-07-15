Тульский "Арсенал" обыграл "Урал" на выезде

15 июля состоялся матч 29 тура чемпионата России на поле "Урала". Игра первого круга прошла 22 сентября в Туле и завершилась вничью 1:1. В этот раз оружейникам удалось вырвать победу.

На 14 минуте Хлусевич открыл счет, отправив мяч под перекладину с подачи Пантелеева. На 38 минуте Бикфалви забил через себя и сравнял счет - 1:1.

Во втором тайме Пантелеев прямым ударом со штрафного забил мяч в ворота "Урала" - 2:1. Под занавес игры забил Ткачев - 3:1.