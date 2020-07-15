2020-07-15T20:20:08+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" обыграл "Урал" на выезде

Игра завершилась со счетом - 3:1
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Тульский "Арсенал" обыграл "Урал" на выездеТульский "Арсенал" обыграл "Урал" на выездеФото: Алексей ФОКИН
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15 июля состоялся матч 29 тура чемпионата России на поле "Урала". Игра первого круга прошла 22 сентября в Туле и завершилась вничью 1:1. В этот раз оружейникам удалось вырвать победу.

На 14 минуте Хлусевич открыл счет, отправив мяч под перекладину с подачи Пантелеева. На 38 минуте Бикфалви забил через себя и сравнял счет - 1:1.

Во втором тайме Пантелеев прямым ударом со штрафного забил мяч в ворота "Урала" - 2:1. Под занавес игры забил Ткачев - 3:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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