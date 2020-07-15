В Новомосковске мужчина зарезал возлюбленную, а затем набросился на полицейского

В Новомосковске задержали подозреваемого в двух преступлениях. Местного жителя обвиняют в убийстве сожительницы и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел 15 июля 2020 года, когда злоумышленник находился на ул. Чапаева в доме со своей сожительницей. Возлюбленные разругались, в порыве гнева мужчина схватился за нож и несколько раз пырнул им женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После произошедшего мужчина вышел на лицу со следами крови на одежде. На него обратили внимание полицейские, патрулирующие район. Сотрудники были в курсе произошедшего и заподозрили мужчину, его доставили для разбирательства в отдел полиции. В ходе дальнейшей проверки версия о его причастности подтвердилась.

Во время доставления злоумышленника в отдел полиции произошло еще одно ЧП. Разъяренный мужчина не мог утихомириться и начал распускать руки. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции и ударил по голове одного из них.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.