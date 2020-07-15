Первоначальный взнос по ипотеке снижен:

- Для зарплатных клиентов банка — до 10%;

- Для клиентов без подтверждения дохода и занятости — до 30%.

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья. Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

Минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящего жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

- Сбербанк поддерживает туляков в решении квартирного вопроса и улучшает условия ипотечных программ. Ряд клиентов откладывали приобретение квартиры по причине необходимости накопления значительной суммы в качестве первого взноса. Теперь эта сумма снижена, что, безусловно, является позитивной новостью.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта.

Купить квартиру в новостройке по программе господдержки для семей с детьми в ипотеке можно по ставке от 1,2%, а по программе «Господдержка 2020» — от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке — от 4,1% годовых в первые 2 года кредитования в рамках специальной программы с застройщиками.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку — 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры на ДомКлик и электронной регистрации сделки.

Оформить ипотеку со сниженной ставкой и минимальным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru.