В Туле ликвидируют дождевой фонтан на улице Тупик реки Воронки

Ранее «Комсомольская правда в Туле» сообщала о дождевом водопаде. ЧП произошло в гаражном кооперативе на улице Тупик реки Воронки.

Причиной природного коллапса стали обильные дождевые осадки, которые накрыли Тулу вечером 14 июля.

Фонтан сочился из крыши гаража, поток воды спускался вниз по улице и изрядно подпортил дорожное покрытие.

Ликвидацией потопа занялись городские службы. Выяснилось, причина всему - не только дождь, но и засор канализационного коллектора мусором и бытовыми отходами при переполнении канализации ливневыми водами. Из-за засора затопленными оказались участки 6 частных домов.

Специалисты водоканала провели прочистку засора. А во избежание повторного подтопления будут проводиться ежедневные осмотры и профилактическая прочистка затворов. Сейчас городские службы проводят работы по организации отвода воды от приусадебных участков на случай последующих обильных осадков.