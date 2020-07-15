2020-07-15T12:56:44+03:00
Происшествия

В Туле на улице Болдина жестко столкнулись две иномарки

появилось видео с места происшествия
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на улице Болдина жестко столкнулись две иномаркиВ Туле на улице Болдина жестко столкнулись две иномаркиФото: соцсети
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Вчера, 14 июля, в Туле на пересечении улиц Болдина и 1-й Трубной произошло «мощное» ДТП. Участниками аварии стали автомобили «Lifan» и «Hyundai». Видео моментра столкновения поделились туляки в социальных сетях.

В Туле на улице Болдина жестко столкнулись две иномарки Фото: соцсети

В Туле на улице Болдина жестко столкнулись две иномаркиФото: соцсети

Опираясь на запись с видеорегистратора, водитель Lifan не уступил дорогу имеющему преимущество Hyundai. В результате сильного столкновения автомобили получили серьезные повреждения, а их самих откинуло в сторону тротуара.

В Туле на улице Болдина жестко столкнулись две иномарки Фото: соцсети

В Туле на улице Болдина жестко столкнулись две иномаркиФото: соцсети

По предварительным данным, в аварии пострадавших не обнаружилось.

Момент аварии на Болдина в Туле.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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