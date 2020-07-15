2020-07-15T14:07:34+03:00
Происшествия

На одной из тульских улиц появился дождевой водопад

Улицу размыли обильные дожди и прорыв канализации
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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На одной из тульских улиц появился дождевой водопадНа одной из тульских улиц появился дождевой водопадФото: соцсети
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Вчера, 14 июля, в Тулу снова пришли обильные ливни и устроили на тульских улицах небольшие потопы. Из-за этого сложно стало передвигаться не только пешеходам, но и автомобилям, которые «заблокировали» город в продолжительные и большие пробки.

Однако, где-то дождь принёс с собой небольшие лужицы, а где-то и настоящие, почти что Ниагарские, водопады. Так на улице Тупик реки Воронки образовалась водная феерия в виде дождевого водопада, который поспособствовал заметному размытию дорожного покрытия.

На одной из тульских улиц появился дождевой водопад Фото: соцсети

На одной из тульских улиц появился дождевой водопадФото: соцсети

На одной из тульских улиц появился дождевой водопад Фото: соцсети

На одной из тульских улиц появился дождевой водопадФото: соцсети

По словам очевидцев, которые поделились видео природного коллапса в соцсетях, к данному водопаду причастна еще и канализация, которую прорвало.

Отметим, что дожди в Тульской области будут гостить ещё 16, 17 и частично 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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