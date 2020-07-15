Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 года составило 38 человек

По данным на 15 июля, в Тульской области зафиксированы еще 38 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Об их выздоровлении стало известно после прихода повторных отрицательных результатов анализа на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составляет 6 266 человек.

Вместе с тем стало известно 59 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.