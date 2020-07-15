Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 года составило 38 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 15 июля, в Тульской области зафиксированы еще 38 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Об их выздоровлении стало известно после прихода повторных отрицательных результатов анализа на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составляет 6 266 человек.
Вместе с тем стало известно 59 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU