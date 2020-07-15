Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 года составило 5 человек

За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так, по данным на 15 июля, от пневмонии с «ковидом» скончалось пятеро жителей Ефремова, Новомосковска и Богородицкого района в возрасте от 58 до 83 лет.

За все время бушевания коронавируса в регионе скончалось 166 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Вместе с тем стало известно о 59 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А также, еще 38 человек смогли прбедить COVID-19.