2020-07-15T11:05:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 года составило 5 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так, по данным на 15 июля, от пневмонии с «ковидом» скончалось пятеро жителей Ефремова, Новомосковска и Богородицкого района в возрасте от 58 до 83 лет.

За все время бушевания коронавируса в регионе скончалось 166 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Вместе с тем стало известно о 59 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А также, еще 38 человек смогли прбедить COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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